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نستخدمها كثيرًا.. 6 أشياء لا تنظفها بالماء داخل المنزل

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نستخدمها كثيرًا.. 6 أشياء لا تنظفها بالماء داخل المنزل نستخدمها كثيرًا.. 6 أشياء لا تنظفها بالماء داخل المنزل
بكتيريا وطفيليات ماء الصنبور قد تجدها في العدسات اللاصقة

نستخدمها كثيرًا.. 6 أشياء لا تنظفها بالماء داخل المنزل

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن هناك العديد من الأشياء والأسطح في المنزل، التي يجب عدم تنظيفها بالماء للحفاظ عليها.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، فبرغم أننا نستخدم هذه الأشياء كثيرًا في المنزل أو بشكل شخصي؛ فإن استخدام لتنظيفها قد يضرها أو يضرنا نحن، وهذه الأشياء هي:

العدسات اللاصقة

يجب مراعاة أن ماء الصنبور ليس معقمًا وقد يحتوي على بكتيريا أو حتى طفيليات، قد تتسرب للعين عند تركيب العدسات اللاصقة، ولذلك ينبغي دائمًا استخدام سوائل العدسات اللاصقة عالية الجودة التي تنظفها وتطهرها تمامًا.

الأجهزة الإلكترونية

يجب دائمًا إزالة الاتساخات الموجودة على الشاشات ولوحات المفاتيح والأجهزة الإلكترونية بقطعة قماش جافة أولًا وعدم رشها بالماء مباشرة أو الاعتماد على المواد المتخصصة.

الجلود

تعتبر الملابس المصنوعة من الجلد والأسطح الجلدية حساسة للغاية، ويمكن للماء أن يضر بالجلد ويظهر به تشققات، ولذلك يفضل الاعتماد على مواد العناية الخاصة بالجلد.

الأرضيات الخشبية

على الرغم من أن العديد من الأرضيات الخشبية تكون مقاومة للماء، إلا أنها تتضرر بمرور الوقت، ولذلك فإن التنظيف بالماء قد يؤدي إلى إتلافها في النهاية.

القطيفة

من الأفضل عدم تنظيف القطيفة بالماء والاعتماد بدلًا من ذلك على منظف أو فرشاة خاصة للمنسوجات، وهو ما يسري أيضًا على المنسوجات المصنوعة من الألياف الدقيقة.

الرخام

حتى يبقى الرخام في مظهره الجذاب يجب عدم استخدام الماء في تنظيفه، وإلا فإن الترسبات الكلسية يمكن أن تجعل السطح يبدو باهتًا بعد فترة، ويفضل الاعتماد على التنظيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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