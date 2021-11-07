خلال شهر.. تعرف على جهود «الداخلية» على مستوى الجمهورية

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد خلال شهر.

وتمكنت الحملات من ضبط 301038 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ299920 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1118 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة ومنطقة السحر والجمال ضُبط خلالها 275 متهم وبحوزتهم 136 قطعة سلاح نارى و169 قطعة سلاح أبيض، و153 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ 18357 حكم قضائى متنوع، ضبط 1666 قضية متنوعة، و4 تشكيلات عصابية، ضموا 19 متهم، إرتكبوا 57 حادث.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع عنصر إجرامية وضبط 1856 عنصر إجرامى شديد الخطورة بإجمالى مضبوطات 1021 قطعة سلاح نارى وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبـط 4857 قطعة سلاح نارى بحوزة 4134 متهم، و5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، و54 تشكيل عصابى، ضموا 177 متهم، إرتكبوا 373 حادث، و733 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 6 بنادق آلية و18 بندقية، و9 مسدس و213 فرد محلى و468 سلاح أبيض.

أما في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 2296606 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 7113 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 7913 متهم، و6 قضايا غسل أموال بلغوا إجمالياً قرابة 452 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 380٫000٫000 مليون جنيه .

وفى مجال ضبط القضايا النوعية، تم إعادة 33 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 257 قضية أحداث، و21852 قضية مرافق عامة، وكشف غموض 299 حادث بإجمالى 489 متهم.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط قضايا المصنفات من ضبط 1266 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وضبط 802202 مخالفة مرورية متنوعة .

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط 54 قضية بإجمالى 62 متهم بمضبوطات وزنت 1 طن و915 كيلو جرام، وفى مجال الأمن الإقتصادى .

أما في مجال القضايا التموينية، تم ضبط 41739 قضية تموينية متنوعة، و330467 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 275،762،036 مليون جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى، تم ضبط 8771 قضية في مجال التهرب الضريبى، بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (26،536،004) مليون جنيه.

وفى مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط 135 قضية في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب والإختلاس والإضرار بالمال العام والإحتيال المصرفى والرشوة وإسٍتغلال النفوذ، بقيمة إجمالية بلغت 547٫908٫423 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.