موعد مباراة ليفربول اليوم أمام ويست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

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يبحث فريق ليفربول عن تحقيق إنجاز غائب عند مواجهة ويست هام يونايتد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن ليفربول حقق 4 انتصارات من آخر 5 مباريات خارج أرضه أمام ويست هام.

وأضاف حساب البريميرلج أن ليفربول يتطلع اليوم إلى الفوز لإسقاط الهامرز في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ تحقيق ذلك في الفترة بين عامي 2003 و2007.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، وإذا حقق الانتصار سيكون على بعد نقطة واحدة فقط من تشليسي صاحب الصدارة.

بينما ويست هام يونايتد يحتل الترتيب الرابع بـ20 نقطة، وسيمنحه الانتصار فرصة ثمينة لتجاوز ليفربول في جدول البريميرليج، والتساوي مع مانشستر سيتي في الوصافة.

وتحدد موعد المباراة عند السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.