رئيس الأوليمبياد الخاص المصرى: المبادرة ساهمت فى الدمج المجتمعي من خلال الرياضة والتعليم

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نجاح كبير شهده ختام المبادرة العالمية كات ووك والتى أطلقتها اليوم مؤسسة كاتموسفير Catmosphere، والتى تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن ورئيس الأوليمبياد الخاص السعودي، وهي عبارة عن مبادرة عالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات، أو 700 متر وسميت أشبال كات ووك.

ودعا المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمى للأوليمبياد الخاص الدولى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمختلف برامج المنطقة لمشاركة اللاعبين وعائلاتهم، في تلك المبادرة التوعية، حيث شهدت دعوته استجابة كبيرة وإقبالا من اللاعبين وعائلاتهم للمشاركة بالمشى في تلك المبادرة وعبر الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأوليمبياد الخاص المصري عن سعادته البالغة بالدعوة التي تلقاها لاعبو الأوليمبياد الخاص المصري وأسرهم للمشاركة في مبادرة كات ووك والتي تستهدف رفع الوعي المجتمعي بضرورة حماية القطط البرية، مضيفاُ أن برنامج الأوليمبياد الخاص السعودي له كل التقدير والاحترام لتلك المبادرة الهامة.

وأكد محمود أن امتزاج فكرة المبادرة مع حركة الأوليمبياد الخاص العالمية هي قمة الانسانية في حد ذاتها فكلاهما يستهدفان التوعية المجتمعية بكل قضية على حدة، مضيفا أن اجتماعهم سوياً يساعدان على تسليط الضوء حول القضيتين في المجتمع الدولي بشكل أمثل وأوسع في النطاق المجتمعي. من جانبه يقول الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأوليمبياد الخاص المصري إن فور تلقينا الدعوة للمشاركة في تلك المبادرة، قام الأوليمبياد الخاص المصري بدعوة كافة اللاعبين وأسرهم للمشاركة في تلك المبادرة من خلال تنفيذها من خلال مجموعات من اللاعبين والأسر في مكان واحد أو منفردين كل في منزله على جهاز المشي أو في النادي أو أي مكان مناسب، مضيفاً أن اللاعبين دائماً حريصون على المشاركة في الأنشطة المجتمعية التي يستطيعون من خلالها التعبير عن أنفسهم وعن قضيتهم الرئيسية التي يتبناها الأوليمبياد الخاص الدولي ألا وهي الدمج المجتمعي من خلال الرياضة والتعليم وكافة الأنشطة المجتمعية.