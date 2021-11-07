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«زي النهاردة» في 7 نوفمبر 1980.. وفاة النجم الأمريكي ستيف ماكوين

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«زي النهاردة» في 7 نوفمبر 1980.. وفاة النجم الأمريكي ستيف ماكوين «زي النهاردة» في 7 نوفمبر 1980.. وفاة النجم الأمريكي ستيف ماكوين

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ستيف ماكوين نجم سينما أمريكي مولود في 24 مارس 1930 في بيتش جروف في إنديانا، وكان قد التحق بقوات المارينز في مطلع شبابه، حيث عمل ميكانيكيا،قبل أن يتحول إلى دراسة التمثيل في المعهد السينمائي الشهير في نيويورك «أكتورز ستوديو» أو استديو الممثل،وفى 1955 انطلق ماكوين في خطواته الفنية الأولى على مسارح برودواى إلى أن كان أول أدواره السينمائية في السنة التالية، في فيلم من إخراج روبرت وايز.

وترشح ماكوين لجائزة الأوسكار في 1966، أي بعد عشر سنوات من احترافه التمثيل، فيما أصبحت أفلامه مدرجة في عداد كلاسيكيات السينما العالمية، وقد ظهر في نحو ثلاثين فيلماً بدءاً من 1953، وكانت أول ثلاثة أفلام منها في أدوار صغيرة،وفى سنة 1956 لعب بطولة فيلم رعب كلاسيكى باسم القطرة، وتواصلت نجاحاته في مجموعة من الأفلام المهمة، منها الهروب الكبير ونيفادا سميث وقضية توماس كراون وبابليون وفراشة (مع دستين هوفمان )وصولاً إلى عدو الشعب وانتهاء بالصياد إلى أن توفى.

«زى النهارده» في 7 نوفمبر 1980 في مدينة خواريز بالمكسيك، وهو في الخمسين من عمره متأثرا بأزمة قلبية حادة بعد عملية جراحية أجراها، ويذكر أنه قبل أشهر قد بيعت سيارة من نوع «فورد جى تى 40» بـ11 مليون دولار، وهى السيارة ذاتها التي قادها ستيف ماكوين في فيلمه «لو مانس»، الذي عرض عام 1971، وقد بيعت في مزاد في كاليفورنيا، ويذكر أن هذه السيارة أيضاً، والتى انتهى العمل عليها عام 1968، كانت قد فازت في العديد من سباقات السرعة ثم بيعت إلى استوديو «سولار برودوكشن» في 1970 واستخدمت في فيلم لو مانس.

المصرى اليوم

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