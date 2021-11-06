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تتواصل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 30، وبدأ قبل قليل الفاصل الثاني من حفل الليلة، على خشبة مسرح النافورة بفاصل غنائي للمطرب اللبناني وائل جسار، تحت قيادة المايسترو عادل عايش وفرقته الموسيقية.

وافتتح الفاصل الغنائي باغنية بحبك يا مصر وخيرك عليا.... بلد الأصالة وشعبك كريم..يا بلد الشهامة والجيش العظيم. وقال وائل في كلمته لجمهوره: «فخور إني متواجد وسط الجمهور المصري صاحب الفضل الكبير على نجاحي، للسنة الرابعة معاكم في مهرجان الموسيقى العربية هو شرف كبير لي وثقة ومسولية، بحبكم، أشكر كل القائمين على المهرجان والحفل وفي مقدمتهم د.ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، جيهان مرسي مدير المهرجان، المايسترو عادل عايش.

وبعدها غني وائل أغنيته، غريبة الناس، من كلمات أيمن بهجت قمر ،،د ألحان وليد سعد، بتوحشيني من كلمات نبيل خلف، ألحان وليد سعد، موجوع من كلمات، بيار حايك، ألحان ياسر جلال.

وكان الفاصل الأول من الحفل أحياه الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية بسلطنة عمان وقدمت أول مرة تحب يا قلبي، كلمات اسماعيل الحبروك، ألحان منير مراد، الورد جميل كلمات بيرم التونسي،الحان زكريا أحمد، حلو الشمايل ،كلمات يوسف ناصر، ألحان فيروز بن هندي، مغرم صبابة لمحمد رشدى. وبعدها غنى المطرب ياسر سليمان وأبدع في تقديمه أغاني كعب الغزال يامتحني لمحمد رشدي، كلمات حسين السيد،الحان منير مراد، مغرم صبابا لمحمد رشدي، كلمات محمد حمزة، ألحان بليغ حمدي، متى أشوفك، كلمات محمد حمزة،الحان بليغ حمدي. وغني المطرب احمد عصام أغنية يا ورد مين يشتريك كلمات بشارة الخوري، الحان محمد عبدالوهاب، وشدت فرح الموجي أغنية هو الحب لعبة، ألحان محمد الموجي، كلمات مأمون الشناوي.