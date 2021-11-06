الجيزة: إزالة عقار مائل بإمبابة ودور مخالف بالمنيرة

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كلف اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، حي شمال الجيزة بسرعة اتخاذ اللازم حيال حدوث ميل بالعقار رقم ٦ حارة الهنيدي بامبابة القديمة حفاظا على حياة المارة والعقارات المجاور له .

وقام حي شمال الجيزة برئاسة السيد أشرف بكر بالبدء في إزالة العقار المكون من ثلاثة أدوار بالارضى وتنفيذ الإزالة صباح اليوم حفاظا علي سلامه المواطنين والمارة ..

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال بإزالة وفك شدة خشبية لبناء حجرات أعلى عقار بالمنيرة الغربية قبل الشروع فى صب السقف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال.