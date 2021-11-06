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تعرف على تفاصيل إطلاق جواز السفر الصحي في

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تعرف على تفاصيل إطلاق جواز السفر الصحي في مصر تعرف على تفاصيل إطلاق جواز السفر الصحي في

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كشف الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة، تفاصيل إطلاق جواز سفر صحي للحاصلين على اللقاح، قائلا: تم إطلاق تطبيق «اطمئن» على الهواتف الذكية بمثابة جواز سفر صحي، ويوضح حالة الحصول على التطعيم.

وأشار «صلاح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «النهار اليوم» عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، إلى أن التطبيق متوفر حاليا على «جوجل بلاي»، حيث يمكن للمواطن تحميل التطبيق لتسجيل موقفه من التطعيم، موضحا أن الشخص عليه أن يسجل على التطبيق من خلال رقمه القومي، والرقم الذي وصل إليه على هاتفه المحمول عند التسجيل للحصول على اللقاح.

وأضاف مستشار وزير الصحة، أن التطبيق يتضمن زر «مشاركة البيانات» بمجرد أن يضغط عليه المواطن، يظهر موقفه من اللقاح بالألوان، حيث يظهر اللون الأحمر إذا كان المواطن لم يحصل على اللقاح، وأصفر إذا كان المواطن حاصلا على جرعة واحدة، وأخضر لو حاصلا على جرعتي اللقاح.

المصرى اليوم

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