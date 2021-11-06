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نجم السابق: تصريحات موسيماني وقمصان لازم تتعلق في «أوضة اللبس»

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نجم الزمالك السابق: تصريحات موسيماني وقمصان لازم تتعلق في «أوضة اللبس» نجم السابق: تصريحات موسيماني وقمصان لازم تتعلق في «أوضة اللبس»

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علق أحمد الميرغني، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي السابق، على خسارة الفريق الأبيض أمام النادي الأهلي في مسابقة الدوري.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام الأهلي، بخمسة أهداف مقابل هثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد الميرغني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تصريحات موسيماني امبارح في المؤتمر الصحفي وتصريح سامي قمصان لازم يتصوروا ويتعلقوا في أوضة اللبس واللاعيبة تشوفها كل شوية، والرد على التصريحات ميبقاش بالكلام في الإعلام أو السوشيال ميديا، الرد يكون في الملعب وبالمكسب وبطولة الدوري وأفريقيا».

وأضاف: «أما بالنسبة لموضوع التجديد لبن شرقي، لازم يكون في حل حاسم وسريع للموضوع يا اما بالتجديد، يا اما تطلع تعلن انك خلاص موصلتش لحل معاه ومفيش تجديد وتجهز البديل اللي هيلعب مكانه وتجهزه مش هنغلط نفس الغلطة تاني وتسيبه يلعب ويمشي جاهز وببلاش كمان لأي فرقة هيروحلها».

المصرى اليوم

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