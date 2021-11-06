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موعد مشاهدة بث مباشر ليفربول محمد صلاح ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

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موعد مشاهدة بث مباشر ليفربول محمد صلاح ضد وست هام في الدوري الإنجليزي موعد مشاهدة بث مباشر ليفربول محمد صلاح ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

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يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره وست هام يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد 7-11-2021 على ملعب لندن الاولمبي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره وست هام عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة - السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة , - الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات , دبي، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الاحد 7-11-2021 اضغط هنــــا

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد وست هام اليوم الأحد 7-11-2021 اضغط هنــــــا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون - فابينهو - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا.

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