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الإسرائيلية تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا

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الحكومة الإسرائيلية تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا الإسرائيلية تطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا

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طلبت إسرائيل، مساء السبت، من رعاياها مغادرة إثيوبيا إثر الاضطرابات المدنية والقيود المفروضة على الحركة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على تويتر: «بعد تصاعد القتال في إثيوبيا وتزايد التوترات في البلاد، توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين بالامتناع عن السفر إلى إثيوبيا في هذا الوقت».

وأضافت: «توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين المقيمين في إثيوبيا بإنهاء إقامتهم في البلاد إثر الاضطرابات المدنية والقيود المفروضة على الحركة والوصول والتواصل وتوافر المنتجات وربما حتى الرحلات الجوية».

وبدوره قال موقع (واللا) الإسرائيلي: «بدأت وزارة الخارجية في إجلاء بعض عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين في إثيوبيا بسبب تصاعد الحرب الأهلية في البلاد».

المصرى اليوم

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