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«عايزة كل الناس تدعي لها».. ابنة سهير البابلي: «نفسي أمي تتنفس بشكل طبيعي»

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«عايزة كل الناس تدعي لها».. ابنة سهير البابلي: «نفسي أمي تتنفس بشكل طبيعي» «عايزة كل الناس تدعي لها».. ابنة سهير البابلي: «نفسي أمي تتنفس بشكل طبيعي»

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قالت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، إن والدتها أصيبت بجلطة ومياه على الرئة، حيث تم وضعها على جهاز الأكسجين، ولا يمكن سحب الجهاز حاليا بسبب المياه المتكونة على الرئة.

وأشارت «الناقوري»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي »، مساء السبت، إلى أن والدتها أصيبت بهبوط سكري شديد منذ شهر وهو ما سبب لها هذه المتاعب حاليا، مضيفة: «أمي حمولة وصبورة وقوية»، لافتة إلى أن الفيديو الذي انتشر لوالدتها مؤخرا ليس جديدا.

وأعربت عن استيائها من الشائعات المنتشرة عن حالة سهير البابلي، قائلة: «كمية شائعات لا أساس لها من الصحة.. أنا بحاوط على أمي»، لافتة إلى أن والدتها تنظر لها بعينيها ولا تتحدث، معلقة: «كلامها بعينيها بيوصلني»، وتحصل على مسكنات ومهدئات.

وناشدت ابنة سهير البابلي المصريين الدعاء لها، قائلة: «عايزة كل الناس تدعي لها.. مشكلتنا هي المياه على الرئة، نفسي أمي تتنفس بشكل طبيعي».

المصرى اليوم

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