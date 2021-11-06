بعد ساعات من انتحار طالبين بالإسكندرية.. فتاة جامعية تلقي بنفسها في ترعة أسيوط

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أقدمت فتاة جامعية بمحافظة أسيوط على الانتحار، بعدما ألقت بنفسها في مياه الترعة الإبراهيمية من أعلى الخزان بمنطقة شرق أسيوط، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة الخزان أعلى الترعة الإبراهيمية التابعة لقسم ثان أسيوط بانتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها بإلقاء نفسها في الترعة وتركت حقيبة تحتوي على معلقاتها الشخصية.

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انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم ثان أسيوط إلى مكان البلاغ، وجار البحث عنها وانتشالها بعد الاستعانة برجال الإنقاذ النهري والحماية المدنية، وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة ودوافع إقدام الطالبة على الانتحار.

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مفتاح الغرفة مكسور.. تفاصيل العثور على جثتي طالبي الطب والهندسة في فندق الإسكندرية

وفي وقت سابق اليوم، كشفت التحريات تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثتي طالبين أحدهما في كلية الطب والآخر بكلية الهندسة بالإسكندرية، مشنوقين في أحد فنادق كورنيش وسط المدينة، بأنهما أقدما على الانتحار وتركا رسالة جاء فيها «لم نخلق لعالم كله كذب وخداع»، وأكدت عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

كان قسم شرطة العطارين في الإسكندرية تلقي بلاغا مساء الجمعة من أحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل، بالعثور على جثتى طالبين متوفيين داخل غرفة نومهما، انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثتى الطالبين بملابسهم الداخلية داخل الغرفة.

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تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة بالحادث التي حضرت لمناظرة الجثتين، ولم يتبين له وجود أي إصابات ظاهرة بهما، وأمرت بتشريح الجثتين للتأكد من سبب الوفاة، وتحفظت على دفاتر النزلاء في الفندق وكاميرات المراقبة بالمكان.

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