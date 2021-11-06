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الأردن يدعو رعاياه لمغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة

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الأردن يدعو رعاياه لمغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة الأردن يدعو رعاياه لمغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة

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نظرا لتسارع الأحداث في إثيوبيا وتواصل الاضطرابات الأمنية وتقارير عن قرب دخول قوات المتمردين العاصمة أديس أبابا، دعى الأردن رعايا في إثيوبيا إلى مغادرتها في أقرب فرصة.

ودعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في الأردن، بحسب بيان اليوم، دعت المواطنين الأردنيين المتواجدين في أثيوبيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والعمل على مغادرة البلاد بأقرب فرصة ممكنة، وفقا «لوكالة عمون».

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي «نظراً للظروف والأوضاع الطارئة في جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وإعلان حالة الطوارئ».

وكذلك «أهابت الوزارة بالمواطنين الأردنيين بعدم السفر إلى أثيوبيا في هذه الفترة».

‏ونشرت الخارجية أرقام السفارة في إثيوبيا لطلب المساعدة.

المصرى اليوم

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