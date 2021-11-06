أبطال الآنسة فرح.. يكشفون كواليس الموسم الرابع: المسلسل جعلنا أسرة واحدة طوال 3 سنوات

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تحدث أبطال مسلسل «الآنسة فرح» عن التطورات التى تشهدها شخصياتهم خلال الموسم الرابع من المسلسل، والذى بدأ عرضه مؤخرا على قناة «mbc4» ، وعبروا لـ«المصرى اليوم» عن سعادتهم بردود الأفعال عن حلقات المواسم السابقة، وعن استمرار انتظار متابعى العمل له وعدم فقدان شغفهم لمتابعته، وترقبهم لعرض الموسم الخامس أيضا منه والذى انتهى أبطاله من تصوير حلقاته بالكامل تمهيدا لعرضه فى وقت لاحق، والمسلسل هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى الكوميدى الشهير «Jane The Virgin» ، وتتصدر بطولته أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدى، محمد كيلانى، تامر فرج، عارفة عبدالرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز وجيلان علاء، وحصدت مواسمه السابقة العديد من ردود الأفعال، كما تصدرت تريند جوجل خلال فترة عرضها .

وقالت الفنانة رانيا يوسف إنها سعيدة بردود الأفعال التى تلقتها على دورها فى «الآنسة فرح»، وارتباط الجمهور بشخصية «ديدا»، التى تقدمها خلال الأحداث. وتابعت رانيا لـ«المصرى اليوم»: دور «ديدا» لا يوجد به صعوبة فهو قريب لجميع النساء اللاتى يردن طوال الوقت سماع كلمات رقيقة، فالمرأة تحب العواطف والمجاملات اللطيفة .

وأوضحت أن بناتها كن سبباً رئيسياً لتقديمها المسلسل مؤكدة أنها عندما أخبرتهن بالمسلسل تحمسن بشدة، وشاهدن معها الحلقة الأولى من النسخة الأجنبية. وأشارت إلى أن سبب مشاركتها فى المسلسل هو أن يكون لها جمهور كبير من عمر 16 لـ 25، لافتة إلى أن هذا المسلسل فرصة بالنسبة لها بأن تقترب من هذا العمر. وتابعت: لم أقلق من أن يحصرنى المخرجون فى دور الأم، أحب التمثيل والمهم أن يكون الدور مؤثرا مع الجمهور، ومستمتعة جدا بالمسلسل، وإذا أرادوا تقديم أجزاء جديدة سأقبل، لأن فريق العمل أصبح بمثابة عائلتى .

وأكد الفنان أحمد مجدى أن شخصية «شادى» التى لعبها ضمن أحداث المسلسل لا تشبهه فى الحقيقة، مشيراً إلى أن الشخصية أثرت فيه بشكل كبير، وأخذت منه كثيرا من المجهود حتى ينفصل عنها .

وأوضح: لكى أستطيع الانفصال عن الشخصيات التى أقدمها فى جميع أعمالى الفنية، لابد أن أحصل على إجازة أعود فيها إلى حياتى الشخصية فمثلا شخصية الضابط «خالد نوح» التى قدمتها فى مسلسل «قصر النيل»، الذى عرض ضمن الماراثون الرمضانى الماضى، أثرت فى بشكل كبير .

وتابع: بعد 3 سنوات مع أبطال مسلسل «الآنسة فرح»، أصبحنا كأننا أسرة واحدة نعيش فى منزل واحد، وهذا أجمل شىء، وسعيد بهذه التجربة .

وأوضح: فكرة العودة لتصوير الشخصية نفسها بعد فترة توقف لم تكن صعبة، فقربى من شخصية «شادى» كان أمرا سهلاً فى الجزء الرابع، فاستطعت العودة سريعاً للشخصية والدخول فى تفاصيلها .

وحول تخوفه من تقديم الشخصية ذاتها قال: «ماخوفتش من فكرة استمرارى فى تجسيد نفس الشخصية 5 أجزاء، لأن المهم هو العمل والشخصية التى أقدمها، هل ستضيف لى وللعمل كل موسم أم لا وجودها لا يضيف شيئا، لكن فى (الآنسة فرح) الأمر يشبه الشجرة التى تنمو مع كل حلقة، الشخصيات تتطور وتظهر أحداثا جديدة والأساس هى الحلقة الأولى التى فجرت الحكاية ».

وأضاف: أكثر جملة أسمعها عن «الآنسة فرح» أنه «لذيذ» ومسلسل اجتماعى ومسلى، وردود الفعل عنه جميلة. وعن أمنيته فى عالم التمثيل قال: تقديم عمل كوميدى، فالأعمال الكوميدية هى الأصعب فى التمثيل، وأقوى الممثلين هم من يقدمون الكوميديا .

من جانبه عبر المخرج وائل فرج عن اشتياقه الشديد لفريق العمل، لافتاً إلى أن الفريق أصبح بمثابة عائلته بسبب عمله معهم 3 سنوات، وتابع: انتهينا من تصوير الموسم الخامس، وشعرت بالحزن فى آخر أيام التصوير، بعدما رأيت ديكور منزل «ماجدة» يُهدم كانت لحظات صعبة .

وأضاف «فرج»: لم أكن أعرف أغلب الممثلين، تعرفنا على بعضنا البعض وقت التصوير وكانت بيننا كيميا وأصبحنا مثل الإخوة .

وتابع: من البداية كان هناك اتفاق أن العمل مكون من 5 مواسم، وأن الأبطال لا يتم تغييرهم إلا فى أضيق الحدود، وكان لدى ثقة طوال الوقت فى فريق الكتابة المصرى، لأن المسلسل له أكثر من نسخة، وكان المهم أن يتم تمصير الأفكار وليس الحوار .

هذا المحتوى ينشر بالتعاون

مع «مركز المصرى اليوم للتدريب »