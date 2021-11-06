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غرامة صيده 80 ألفًا.. "ضبع" وسط الشارع العام بالمجاردة

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غرامة صيده 80 ألفًا.. "ضبع" وسط الشارع العام بالمجاردة غرامة صيده 80 ألفًا.. "ضبع" وسط الشارع العام بالمجاردة
"الفطرية": خارج اختصاصنا لأنه خارج المحميات ولم نتلقَ أي بلاغ

غرامة صيده 80 ألفًا..

وثق عددٌ من المواطنين "ضبعًا" وهو يجري في شارع بدر العام، وتم تصويره أثناء مروره بعدة مواقع على امتداد الشارع بجوار مدرسة بدرالابتدائية وسط محافظة المجاردة.

وروى التفاصيل لـ"سبق" عبدالله محمد القرني، أحد مصوري الحدث، قائلاً: "شاهدث الضبع صباح اليوم السبت عند قرابة الساعة السادسة ونصف وهو يجري ثم يقطع الشارع قبل اختفائه، وتم تصويره".

وقال لـ"سبق" ممثل مكتب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في عسير سعيد الشهراني: "خارج اختصاص المكتب كونه خارج المحميات، وأنه يتبع جهاتٍ أخرى، وأن الفرع لم يتلقَ أي بلاغ حوله".

وأوضح حمزة الغامدي، المتحدث الرسمي وعضو مجلس الإدارة لجمعية (رحمة) للرفق بالحيوان: "يطلق عليه اسم الضبع المخطط وهو ليلي المعيشة مهدد بالانقراض يقتات على الجيف والثدييات الصغيرة، وإذا وجد فرصة على الماشية فإنه يقتل مجموعة منها أكثر من حاجته"، مضيفًا: "لا يهاجم البشر، بل يتجنبهم، وله أهمية بالغة في التوازن البيئي وتنظيف البيئة من الجيف".

وأضاف: "في المقطع مر الضبع بجانب المارة ولم يتعرض لهم، ما شاهدناه في الفيديو يشير إلى أنه هرب من شخص ما أو مصيدة كان بها أو أثناء محاولة نقله، فهو حذر جدًا، ويتجنب الظهور، ولفت الانتباه خصوصًا في النهار، وحسب اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في يعد صيد الضبع المخطط مخالفة قيمتها 80 ألف ريال". ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية