«ضي» تنظم أمسية حول «حصاد البلشي»

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شهد جاليري ضي، مساء السبت، أمسية شعرية فنية حول معرض «حصاد» للفنان الكبير سامي البلشي، حضرها الناقد الفنان أحمد الجنايني، وأدارها الشاعر محمد حربي.

الأمسية شارك فيها عدد من الشعراء، منهم أحمد المريخي وعمر شهريار وعزة حسين ورضا أحمد والشاعر عبدالغفار العوضي والدكتور هيثم عبدالحفيظ والشاعر عمر شهريار، وهم من أصحاب قصائد استلهموها من لوحات البلشي الحاضرة أمام جمهور الفن التشكيلي في معرضه الحالي بجاليري ضي.

وقدم الجنايني قراءة نقدية في تجربة البلشي الفنية، فيما أكد البلشي تمسكه بهويته الريفية كفنان له جذور وحضارة يعتز بهما.

وقال هشام قنديل، رئيس أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري ضي، إن أتيليه العرب مستمر في تنظيم أمسياته الثقافية المتنوعة المصاحبة لتنظيمه للمعارض التشكيلية، والتي تساهم هذه في سد الفجوة المزمنة بين المبدع والمتلقي.

يستمر معرض «حصاد» للفنان سامي البلشي لمدة شهر، بالتزامن مع معرضين آخرين للفنانين مصطفى بط وزعيم أحمد.