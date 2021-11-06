منتخب اليد يهزم مقدونيا 31-26 في ثاني تجاربه الودية

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فاز منتخبنا الأول لكرة اليد على مقدونيا بنتيجة 31-26 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم استعدادا لمنافسات أمم أفريقيا لكرة اليد المقرر إقامتها في المغرب الشهر المقبل.

الفوز هو الثاني لمنتخبنا على مقدونيا بعد الفوز عليها أمس الأول بنتيجة 32-25.

تألق نجوم منتخبنا خاصة المحترفين واستفاد الجميع من التجربتين خاصة أن المنافس خاضهما بمنتهي القوة.

وأكد أيمن صلاح المشرف على المنتخبات أن الفراعنة حققوا أقصى استفادة ممكنة وحرص المدير الفني على تجربة جميع اللاعبين من أجل الاستفاده منهم.

واشار أيمن صلاح إلى أن المنتخب بهذه المواجهة أنهى معسكره وسيطير المحترفين إلى فرقهم غدا وسينتظم جميع اللاعبين بشكل طبيعي.

وحرص باروندو المدير الفني الإسباني على الاجتماع باللاعبين وتصليح بعض الأخطاء عقب المباراة مباشرة وشدد على ضرورة الالتزام خلال الفترة المقبلة.