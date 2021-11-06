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تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

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تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

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يستضيف فريق يوفنتوس مساء اليوم السبت على أرض ملعبه «أليانز أرينا» نظيره فيورنتينا ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز «الكالتشيو» في الموسم الجاري 2021/ 2022.

وتنطلق المباراة بين يوفنتوس ونظيره فيورنتينا عند الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة الموافق الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووفقا لخطة الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس ينتظر أن يخوض يوفنتوس المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: تشيزيني

في خط الدفاع: دانيلو وليوناردو بونوتشي وماتيس دي ليخت وأليكس ساندرو.

في خط الوسط: كييزا وويستون ماكيني ومانويل لوكاتيلي وبيرنارديسكي

في خط الهجوم: باولو ديبالا وألفارو موراتا.

المصرى اليوم

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