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غزل المحلة يواجه دمنهور وديًا

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غزل المحلة يواجه دمنهور وديًا غزل المحلة يواجه دمنهور وديًا

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قرر محمد عودة المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة خوض 3 مباريات خلال فترة التوقف الدورى الحالي، بسبب ارتباط الوطنى بخوض مواجهتي أنجولا والجابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل على المستويين الفني والبدني، ولزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى بعدما تعاقد الفريق مع 17 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويستهل فريق غزل المحلة المباريات الودية بمواجهة دمنهور اليوم «السبت» عقب مواجهة إنبي والتي فاز بها الفريق بثلاثية نظيفة على أرضه، ليصل الفريق للنقطة السابعة جمعها من الفوز على إنبي وإيسترن كومبانى والتعادل مع المصري في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الإدارى للفريق أسماء الفرقتين اللتين سيواجههما الفريق خلال فترة توقف الدورى.

مباراة المصرى و غزل المحلة فى الدورى الممتاز - صورة أرشيفية
مباراة المصرى و غزل المحلة فى الدورى الممتاز - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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