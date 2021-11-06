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خالد الغندور: قرار جديد بشأن عقوبة شيكابالا

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خالد الغندور: قرار جديد بشأن عقوبة شيكابالا خالد الغندور: قرار جديد بشأن عقوبة شيكابالا

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كشف الاعلامي خالد الغندور، نجم السابق عن تخفيف عقوبة محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«سيتم تخفيف العقوبة على شيكابالا ل ٤ مباريات أو الاكتفاء بالثلاث مباريات».

وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي، اصدر بيانًا يعلن من خلاله الغاء عقوبة اتحاد الكرة ضد شيكابالا، بالايقاف 8 مباريات وجاء نص البيان: «أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قرارا في الطعن رقم 33 لسنة 5 قضائية 2021 بوقف تنفيذ عقوبة إيقاف كابتن نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا الصادرة من اتحاد الكرة المصري».

المصرى اليوم

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