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اختبار طبي لبانون لتحديد فترة غيابه عن الأهلي

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اختبار طبي لبانون لتحديد فترة غيابه عن الأهلي اختبار طبي لبانون لتحديد فترة غيابه عن الأهلي

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يخضع بدر بانون مدافع الفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي لاختبار طبي، غداً «الاحد» في احد المراكز القريبة من النادي الاهلي، لتحديد حجم الاصابة التي منى بها اللاعب في مباراة القمة بين الاهلي والزمالك والتي اقيمت امس «الجمعة» على ارض ملعب القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز والتي حسمها المارد الاحمر لصالحه بخمسه اهداف مقابل ثلاثة

واشتكي بدر بانون من الآم في العضلة الخلفية خلال المباراة وخرج على اثرها مستبدلاً، ووفقا للتشخيص المبدئي فإن اللاعب يعانى من اجهاد في العضلة الخلفية، إلا أنه تم مطالبته بإجراء أشعة للتأكد من عدم وجود تمزق فيها ولتحديد مدة غيابه بدقة

المصرى اليوم

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