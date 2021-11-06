شعراوي: استرداد 1.5 مليون متر بإزالة 10 آلاف مبنى مخالف و2965 تعدٍ على الأراضي

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تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، والتي إنطلقت في الفترة من 11 الى 29 أكتوبر الماضى. ونوه الوزير، في تصريحات صحفية،السبت، إلى أن جهود المحافظات نجحت في إزالة 10 آلاف و39 مبنى على مساحة 1.5 مليون متر مربع، واسترداد 9333 فدانا من خلال تنفيذ 2965 حالة إزالة على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أنها تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة، وإزالة التعديات على أراضيها وأملاكها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، تنفيذا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأوضح، أن محافظة الشرقية نجحت خلال المرحلة الثانية من الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى إزالة 1461 مبنى مخالف على مساحة 164 ألف متر مربع، وقامت محافظة البحيرة بإزالة 821 مبنى مخالف على مساحة 42 ألف متر مربع، فيما قامت محافظة الغربية بإزالة 811 مبنى على مساحة 76 ألف متر مربع، كما قامت محافظة المنيا بإزالة 728 مبنى على مساحة 59 ألف متر، وبنى سويف 568 مبنى على مساحة 39 ألف متر مربع، وقامت محافظة القليوبية بإزالة 548 مبنى على مساحة 41 ألف متر مربع.

ولفت وزير التنمية المحلية، أنه فيما يخص إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، قامت محافظة الوادى الجديد بإزالة التعديات واسترداد مساحات 6157 فدانا، ومحافظة الشرقية بإزالة التعديات على مساحات واسترداد 818 فدانا، وأسيوط بإزالة التعديات على مساحات واسترداد 628 فدانا، والفيوم بإزالة تعديات على مساحات 517 فدانا واستردادها. وثمن الوزير، الجهود التى قام بها المحافظون والقيادات التنفيذية وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات، خلال المرحلة الثانية من الموجة 18، مطالبا المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها، سواء كان بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أي تعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات وإزالتها فى المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية، مع سرعة إستغلال تلك الأراضى على أرض الواقع، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

و لفت إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل : الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 و الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021.