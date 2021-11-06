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علق المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، على فوز النادي الأهلي على الزمالك، في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب فرج عاوز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«مبروك للأهلي وهارد لك للزمالك، المهارات الفردية للاعبين كانت هي أساس فوز الأهلي وتراجع الزمالك».

وأضاف :«موسيماني، مدير فني بمذاق خاص جدا، من الصعب السيطرة علية وتظل مفاتيحة مع بيبو».