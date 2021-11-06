مرشح لعضوية الأهلي يطلق حملة «صناعة 100 محمد صلاح»

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يدشن الدكتور محمد أبوالعزايم أستشاري الطب النفسي المرشح لعضوية النادي الأهلي فوق السن، الأربعاء المقبل، مشروعا لصناعة البطل المصري محمد صلاح.

وقال أبوالعزايم إن المشروع يهدف لصناعة ١٠٠ رياضي مثل محمد صلاح في كل الألعاب، وعلى رأسها كرة القدم، موضحاً أن الأمر ليس صعبا على الإطلاق، ونستطيع فعله بالتأهيل النفسي والاجتماعي والرياضي وفي قت قياسي، مشيرا إلى إنه سواء داخل النادي الأهلي العريق أو غيره من نوادي مصر هناك الكثير من الرياضيين في كل الرياضات بداية من مراحل الناشئين وحتى الفرق المحترفة الذين يحتاجون إلى الأخذ بأيديهم للوصول للعالمية، والتأثير في المجتمع العالمي كما يفعل البطل محمد صلاح. ولفت إلى أن المشروع وهو أول مشروع في مصر والشرق الأوسط يهتم بصناعة البطل الرياضي، وإعداده نفسيًا واجتماعيًا بجانب إعداده الرياضي، معتمدا على الجانب الأساسي في الرياضة، وهو الجانب النفسي المُهمل في الرياضة المصرية، فهو القادر على صناعة بطل حقيقي يرفع اسم مصر في العالم. وأوضح أبوالعزايم أن الثقة بالنفس تُعد من إهم الصفات التي تحتاج إلى الدعم والتعزيز في شخصية أولادنا حتى يستطيعوا أن يتعايشوا بشكل مؤثر وفعال في المجتمع. واستكمل يجب أن نجعل من الرياضة البدنية هدفاً لتطوير مهارات الأطفال، مثل مهارات القيادة واتخاذ القرار وتنمية مهارات التواصل وروح التعاون وتكوين صداقات وغرس روح الفريق والثقة بالنفس، ففي المقابل إذا لم يتوافر المناخ النفسي والاجتماعي بشكل صحيح في الرياضة، قد ينتج عنها أثار غير إيجابية تؤدي إلى عدم الرغبة أو البعد عن ممارس الرياضة.

وأشار أبوالعزايم إلى أنه لأجل كل ذلك تكمن أهمية الطب النفسي الرياضي في مساعدة الشباب الصاعد في تحقيق أحلامهم وأهدافهم، وذلك بتكوين فريق تأهيلي متكامل من أطباء نفسين وأخصائيين نفسين واجتماعين فضلًا عن إتباع البرامج العلمية الحديثة والمتطورة.