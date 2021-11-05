قناة الأهلي تُشيد بـ محمود علاء لهذا السبب

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أشاد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق والمحلل الفني بالقناة الرسمية للنادي، بدور محمود علاء في الهدف الثالث الذي أحرزه محمد شريف، وذلك في إشارة ساخرة.

وعادت كرة علاء إلى عمرو السولية الذي مرر الكرة بطريقة رائعة إلى محمد شريف الذي سجل الهدف بطريقة ممتازة.

يذكر أن الأهلي حقق فوزا كبيرا على الزمالك بخمسة أهداف مقابل 3 في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٩ نقاط العلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الوصافة.