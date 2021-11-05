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خالد الغندور معلقًا على خماسية الأهلي: أضاع المباراة والتحكيم رائع

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خالد الغندور معلقًا على خماسية الأهلي: الزمالك أضاع المباراة والتحكيم رائع خالد الغندور معلقًا على خماسية الأهلي: أضاع المباراة والتحكيم رائع

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علق خالد الغندور، نجم السابق، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام النادي الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الأهلي يستحق الفوز والزمالك أضاع المباراة في أول نصف ساعة والتحكيم رائع وهكذا هي كرة القدم مكسب وخسارة مباراة وانتهت ونفكر في القادم والدوري في الملعب».

المصرى اليوم

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