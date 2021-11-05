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الجزيرة تعود من جديد إلى القاهرة .. القناة القطرية تنشر إعلانات جديدة أعلى أكتوبر

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الجزيرة تعود من جديد إلى القاهرة .. القناة القطرية تنشر إعلانات جديدة أعلى أكتوبر الجزيرة تعود من جديد إلى القاهرة .. القناة القطرية تنشر إعلانات جديدة أعلى أكتوبر

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انتشرت إعلانات قناة الجزيرة القطرية في شوارع القاهرة، حيث قامت القناة القطرية بوضع إعلانات أعلى كوبري اتجاه مدينة نصر. وكتبت القناة القطرية على إعلانها أعلى أكتوبر: «اكتشف القالب الإخباري الجديد الآن.. الجزيرة انطلاقة تتجدد».

قناة الجزيرة هي قناة تلفزيونية إخبارية حكومية تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، تأسست في 1 نوفمبر 1996، ويقع مقرها في العاصمة القطرية الدوحة.

في البداية بدأت بوصفها قناة فضائية للأنباء العربية والشؤون الجارية، ومنذ ذلك الحين مع نفس الاسم «الجزيرة»، توسعت القناة لتصبح إعلامية دولية بعدد من المنافذ، منها شبكة الإنترنت وقنوات تلفازية متخصصة في لغات متعددة في عدة مناطق من العالم .

وتنافس قناة الجزيرة كبرى القنوات العالمية باللغتين العربية والإنجليزية، منها قناة سي إن إن وفوكس نيوز الأمريكيتين.

وفي شهر يونيو من عام 2012، تم فتح باقة قنوات بي إن سبورت في فرنسا التابعة لشبكة الجزيرة والتي يترأسها ناصر الخليفي، حيث تختص في البرامج الرياضية، وتتضمن 10 قنوات وأصبحت في غضون ثلاثة أشهر قناة رياضية في فرنسا.

الرئيسي يلتقي أمير قطر في جلاسكو

والتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال حضورهما قمة المناخ العالمي «كوب 26» ، حيث شارك كلاهما في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ26 بشأن تغير المناخ في مركز المؤتمرات بمدينة جلاسكو في إسكتلندا .

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، صورة للقاء شهدت تبادل ضحكات ومصافحة حارة بين الطرفين.

كان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مايو إلى الدوحة، في رسالة نقلها وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ودعا السيسي في يونيو أمير قطر لزيارة .

المصرى اليوم

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