تعيين سونيا جناحي عضواً بلجنة شؤون عمل المرأة العربية

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المنامة - " وكالة أخبار المرأة "

أعلن مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن تعيين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيدة سونيا محمد جناحي، عضواً بلجنة شئون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية للفترة من 2021 ولغاية 2023.

جاء ذلك خلال الموافقة بالإجماع على هامش اجتماعات دورة منظمة العمل العربية، وذلك في إطار مناقشته لموضوع استكمال تشكيل هذه اللجنة تنفيذاً للقرار الصادر عن الدورة (47) لمؤتمر العمل العربي.

وبهذه المناسبة هنأ السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيدة سونيا محمد جناحي على اختيارها لهذا المنصب الدولي الجديد، والذي يتوج جهودها الكبيرة وعطائها المتميز في خدمة شؤون المرأة العربية محليا وعربيا وقاريا ودوليا من خلال مختلف المناصب التي تتبوأها.

ويأتي فوز السيدة سونيا جناحي بهذا المنصب نتيجة للخبرات المتراكمة والمكانة المتميزة الذين يتمتع بها في أوساط أصحاب الأعمال بمنظمة العمل العربية، مما يعزز المكانة التي تحظى بها مملكة البحرين في جميع المحافل الإقليمية والدولية وسمعتها الطيبة في شئون العمل على المستويين العربي والدولي.