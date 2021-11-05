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طارق العشري: مصطفى فتحي صنع الفارق مع .. وبن شرقي «لغز»

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طارق العشري: مصطفى فتحي صنع الفارق مع الزمالك.. وبن شرقي «لغز» طارق العشري: مصطفى فتحي صنع الفارق مع .. وبن شرقي «لغز»

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أكد طارق العشري، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن أداء فريق أمام الأهلي تحسن في الشوط الثاني.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال طارق العشري، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»: «أداء الزمالك تحسن في الشوط الثاني، التغيير الذي أجراه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، بنزول مصطفى فتحي، صنع الفارق مع أداء الفريق، ونجح في تسجيل هدف».

وأشار: «المغربي أشرف بن شرقي لغز كبير، لم أره في المباراة باستثناء في كرة الهدف الثالث الذي أحرزه»، مضيفا: «يُحسب للاعبي الزمالك العودة للمباراة في الشوط الثاني».

المصرى اليوم

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