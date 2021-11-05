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«شباب ورياضة» الأقصر تشارك في فعاليات الأندية الشعبية

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«شباب ورياضة» الأقصر تشارك في فعاليات الأندية الشعبية «شباب ورياضة» الأقصر تشارك في فعاليات الأندية الشعبية

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اعلنت الشباب والرياضة بالاقصر، مشاركتها في فعاليات نهائي دوري الأندية الصغييره للاحياء الشعبية باسوان الذي يقام تحت رعابة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وقال صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاقصر، ان هذه الفعاليات تمت بمشاركة مركز شباب منشيه النوبه التابع لاداره شباب الطود بالاقصر في نهائيات دوري الأندية الصغيره للأحياء الشعبيه بمحافظه اسوان والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة الاداره المركزيه للتنمية الرياضية وبمشاركة 54 فريق من جميع محافظات.

وأضاف أن مديرية الشباب والرياضة، تشارك في جميع الفعاليات التي تنظمها الوزارة، بجانب تشجبع الشباب على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة والتى تعمل على بناء شباب قادر على البناء والتحدى.

المصرى اليوم

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