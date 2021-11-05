علامات تكشف إصابة كبدة الحيوان بالدرن ( تعرف عليها)

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حذر الدكتور محمد أبوعامر متخصص المناعة والطفيليات جامعة المتوفية، من شراء كبدة تحتوى على نقط صغيرة بيضاء اللون، لأن هذه الكبدة خاصة بحيوان مصاب ب TB وهو وباء الدرن أو السل ويعرف بـ (zoonotic diseaese).

وأضاف في لـ «المصرى اليوم» أنه ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويُمنع تناولها إطلاقا من جانب الانسان لأنها خطر جداََ على الصحة العامة، وأن اللحوم والألبان عندما تتعرض للحرارة بطبيعة الحال عند الطهي الجيد قد يقضي تماما على البكتريا التي قد تتسبب في انتقال العدوى، ولكن في حالة ذبح الحيوان المصاب بالسل فإنه لابد من إعدام الجزء المصاب من الذبيحة كما هو موضح في صوره الكبده وعدم تداولها للمستهلكين أبدا ويمكن استهلاك الباقي إذا كانت الإصابة محدودة وغير منتشرة في كل جسم الحيوان حيث لا توجد هناك أية محاذير من تناول هذه اللحوم بعد طهيها جيداََ.

وأوضح أبوعامر أن انتقال العدوى بالسل بين الحيوانات تتم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال رزاز الهواء والاشتراك في نفس الطعام أوالاتصال الجنسي، ومن الناحية العلمية يعتبر ذبح الحيوان المصاب بالسل ضروريا لتشريحه للوقوف بدقة على أسباب ومواضع الإصابة وأخذ عينات لفحصها فقط وعدم تداولها المستهلك اطلاقاََ وذلك لتحديد طبيعة الميكروب بواسطة الميكروسكوب لأن التعامل مخبريا مع مرض السل يتطلب خبرة ودراية كبيرتين لتحديده بدقة لانه يتداخل من حيث التكوين والأعراض التي يسببها مع أمراض أخرى وبدرجة كبيرة.

وتابع :«إن مرض السل في الحيوانات يتميز بأعراض تنفسية وهضمية قد تكون في بعض الحالات غير واضحة تماما فقد تنحصر أعراض المرض في الهزال فقط ومن هنا تأتي أهمية اختبار المرض بشكل فوري في الحيوانات الحية إذا ما كانت هناك شبهة في الإصابة»، مشيرا أن مرض السل لم يختف تماما كما يعتقد البعض ولكنه موجود ولا يمكن تجاهله ويظهر بين الحين والآخر خاصة في المجازر حيث يمكن التأكد منه من خلال الصفة التشريحية وذلك عكس الأعراض الظاهرية التي قد تتشابه مع أمراض أخرى تصيب الثروة الحيوانية.

و أكد أبوعامر أن تناول لحوم الحيوانات المصابة بالسل من حيث المبدأ لا ينطوي على مشكلة ولكن الأمر يتوقف على حجم وطبيعة الإصابة ومدى انتشارها في جسم الحيوان، وإذا تركزت الاصابة في الغدد الليمفاوية في الحيوان فإن لحومه لا تصلح في هذه الحالة للاستهلاك الأدمي لأن الإصابة ستكون منتشرة في الجسم كله وتسبب مشاكل صحيه خطيره المستهلك في الجهاز التنفسي والهضمي معاََ. ونصح متخصص المناعة والطفيليات، المواطنين بضرورة شراء اللحوم من أماكن ثقة ومضمونة منعا للإصابة بالأمراض .