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القبض علي 6 عاطلين بحوزتهم 3 كيلو حشيش و5 قطع سلاح بأسوان

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القبض علي 6 عاطلين بحوزتهم 3 كيلو حشيش و5 قطع سلاح بأسوان القبض علي 6 عاطلين بحوزتهم 3 كيلو حشيش و5 قطع سلاح بأسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الجمعة، القبض على 6 عاطلين بحوزتهم نصف كيلو جرام من مخدر البانجو و3 كيلو حشيش و5 قطع أسلحة نارية.

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائى استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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