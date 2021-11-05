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هل يجوز دفع أموال الزكاة لمبادرة حياة كريمة؟.. مفتي الجمهورية يُجيب ()

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هل يجوز دفع أموال الزكاة لمبادرة حياة كريمة؟.. مفتي الجمهورية يُجيب (فيديو) هل يجوز دفع أموال الزكاة لمبادرة حياة كريمة؟.. مفتي الجمهورية يُجيب ()

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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إنه يجوز دفع أموال الزكاة لمبادرة حياة كريمة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن يجوز شرعا دفع زكاة المال المفروضة لمبادرة حياة كريمة.

وأضاف مفتي الجمهورية أن مبادرة حياة كريمة تقدم في رعاية الإنسان الفقير المسكين الذي ليس له حول ولا قوة في تنمية مكانه أو مدارسه أو قدراته ولا رفع كفاءة هذا الإنسان في الريف المصري.

واستعرض المفتي جوانب من تفاصيل لقائه بالجالية المصرية بالبوسنة والذين أعربوا له عن متابعتهم المستمرة وحرصهم الواضح وتأييدهم لما يحدث في من إنجازات تحققت بفضل الله وبفضل جهود الرئيس عبدالفتاح واعتنائه بتوفير الحياة الإنسانية اللائقة للمواطنين، والعمل على تطوير قرى الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وغيرها من المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطنين.

المصرى اليوم

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