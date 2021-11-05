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حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، عقب الفوز على الزمالك 5-3 في القمة 123.

وأشاد رئيس الأهلي بالجهود الكبيرة لكل عناصر الفريق والروح العالية التي ظهروا عليها طوال المباراة، وحققوا فوزًا يستحقونه عن جدارة.

ووجه الشكر لكل منظومة الفريق الأول، بداية من الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين، على التكاتف والالتزام والمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون في مباراة اليوم.

وأشار إلى أن هذا الفوز يحمل الجميع مسؤولية كبيرة، خاصة أن المشوار لا يزال طويلًا، ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، والحرص على استمرار مسيرة الانتصارات لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

وقرر الكابتن محمود الخطيب إلغاء العقوبة المالية التي سبق أن وقعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة بطولة السوبر «300 ألف جنيه».

وأكد أن ما تم خصمه من الجميع في الفترة الماضية سوف تتم إعادته إليهم كاملًا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين.

كما وجه رئيس الأهلي التهنئة إلى جماهير وأعضاء النادي، مؤكدًا على ثقته الكاملة في استمرار دعمهم اللامحدود كعادتهم للفريق وجهازه الفني بقيادة موسيماني وسيد عبدالحفيظ.