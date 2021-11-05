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كريم فهمي يوجه رسالة لجمهور نادي عقب فوز فريقه ()

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كريم فهمي يوجه رسالة لجمهور نادي الزمالك عقب فوز فريقه (فيديو) كريم فهمي يوجه رسالة لجمهور نادي عقب فوز فريقه ()

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شارك الفنان كريم فهمي، مشجع النادي الأهلي، الخميس، مقطع أثناء احتفاله بفوز فريقه بمشاركة شقيقه الفنان أحمد فهمي، حيث ظهر الثنائي خلال الفيديو بفرحة كبيرة لفوز فريقهما.

ونشر كريم فهمي مقطع فيديو عبر «إنستجرام» معلقا: «مبروك لينا ولكل الأهلوية وهارد لك للزملكاوية».

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزا على بخمسة أهداف مقابل 3 في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٩ نقاط العلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الوصافة.

المصرى اليوم

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