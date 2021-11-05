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شارك الفنان كريم فهمي، مشجع النادي الأهلي، الخميس، مقطع فيديو أثناء احتفاله بفوز فريقه بمشاركة شقيقه الفنان أحمد فهمي، حيث ظهر الثنائي خلال الفيديو بفرحة كبيرة لفوز فريقهما.

ونشر كريم فهمي مقطع فيديو عبر «إنستجرام» معلقا: «مبروك لينا ولكل الأهلوية وهارد لك للزملكاوية».

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزا على الزمالك بخمسة أهداف مقابل 3 في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٩ نقاط العلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الوصافة.