«الخمسة كحكة بسكر».. نجوم الفن يعلقون على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

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انتهت منذ قليل، مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، وفاز فيها الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة.

وعلق عدد كبير من نجوم الفن، عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على نتيجة المباراة، فكتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»، قائلاً: «فرقتين كبار. مبروك للأهلي الفوز بالديربي. هارد لك لنادي الزمالك. تهنئة لموسيماني وعتاب لفقدان السيطرة في أواخر المباراة من خلال التغيير الأخير العشوائي. وعتاب للجماهير التي خرجت عن النص في فترات قطع الصوت».

كما علق المطرب محمد محسن عبر «تويتر»، قائلاً: «والخمسة كحكة بسكّر والستة مانويل جوزيه والسبعة بتبص لفوق والتمانية تبص لتحت والتسعة القاضية ممكن والعشرة موسيماني بيه».

بينما نشرت الفنانة رانيا يوسف صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»، وعلقت عليها قائلة:«ألأف مبروك للأهلي».

وعلق الفنان محمد هنيدي، على المبارة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قائلاً :«لو الحم ادالنا نص ساعة كنا بهدلناهم».

فيما علق الفنان محمد أنور عبر «تويتر»، قائلاً:«موسيماني لعب 60 دقيقة مع الأهلي و30 دقيقة مع الزمالك».