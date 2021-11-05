الصفاقسي يقود هجوم فيوتشر أمام المصري

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أعلن على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مباراة اليوم أمام المصري ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حارس المرمى: محمود جنش.

الدفاع: جوناثان نجويم ومحمد عبدالمنعم ومحمود مرعي وعمر كمال عبدالواحد.

الوسط: غنام محمد وكريم نيدفيد وأمامهما أحمد رفعت ومصطفى البدري وأيمن الصفاقسي.

الهجوم: مروان محسن.

وعلى دكة البدلاء كل من: محمود حمدي وسعد سمير وطارق طه وكريم عرفات ومحمد رضا وعربي بدر وناصر ماهر ومحمد فاروق وانسنا ابدريال.