بحضور 70 أستاذا .. انطلاق مؤتمر المنصورة الدولي السابع للأوعية الدموية «ميفاك»

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بحضور 70 أستاذا من دول عربية، وأوروبية، انطلق مؤتمر المنصورة الدولى السابع للأوعية الدموية «ميفاك»، مساء الخميس، برئاسة الدكتور مسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، وبحضور وبروفيسور انطونيو بلودورو رئيس الجمعية الأوروبية بأثينا، وبروفيسور جورج باتروس رئيس جمعية أثينا لجراحة الاوعية الدموية، والدكتور خالد موافى أستاذ جراحة الأوعية الدموية، الدكتور محمد عمر الفاروق رئيس قسم الاوعية الدموية بمستشفى الساحل التعليمي، «مقررا»، والدكتور عمرو الشافعى مدرس جراحة الأوعية الدموية «منسقا».

وأكد الدكتور مسعد سليمان أستاذ الأوعية الدموية بجامعة المنصورة «أن المؤتمر سيستمر 3 أيام ويحضره سبعون من أساتذة الأوعية من جميع الجامعات المصرية والأكاديميات العسكرية، ومحاضرين من السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا واليونان وإيرلندا، ويعرض المؤتمر تقنيات وأساليب حديثة لأول مرة عن طريق البث المباشر لإجراء عمليات تحويل الأوردة إلى شرايين لعلاج حالات النقص الحاد في الدورة الدموية الميؤوس منها وهي تقنية لم تستخدم من قبل وتنقل مباشرة من الولايات المتحدة من إحدى الجامعات الأمريكية وتمثل انطلاقة نحو احتضان التكنولوجيا بأبسط السبل».

وأضاف «ينقسم المؤتمر إلى أحد عشر ورشة عمل للتدريب على أحدث التقنيات الجراحية والقسطرة التداخلية في اليوم الأول يتبعها جلسات علمية على مدى اليومين التاليين تتضمن محاضرات عن طرق علاج حديثة لأمراض انسداد الشرايين لإذابة جلطات الشرايين والأوردة وتركيب دعامات الأوردة العميقة لعلاج قرح الساقين وتركيب فلاتر للأوعية لمنع انتقال الجلطات وعلاج الوحمات الدموية بأحدث مواد الحقن، بالإضافة للجديد في علاج القدم السكري ومستجدات علاج احتقان الحوض المزمن».

وأشار إلى أن جلسات المؤتمر تضم عرض الحالات الصعبة والخيئوس منها خلال ما يسمى بجلسة التحدي وكيف يتم التعامل مع مثل هذه الحالات اضافة إلى جلسات الاختراع وهي للتقنيات والجراحات الجديدة التي لم تنشر بعد ولم تحصل على براءة الاختراع ويعتبر نشرها في المؤتمر بوابه الحصول على هذه البراءة أما الجلسات الأكثر تشويقاً فهي جلسه المضاعفات أو كما يتداولها المتخصصون بجلسه الكوابيس وهي معنية بالحالات التي بدأت ولم تحل بعد وتستدعي تضافر جميع الآراء في هذا التجمع العلمي للاسترشاد بوجهات النظر المتعمقة لإحداث تغيير ملموس في مسار هذه الحالات واخيرا جلسات المناظرات وهي شديدة الأهمية حيث يتبارى اثنين من المتخصصين في الدفاع عن وجه نظرهم في علاج أو إعادة احياء طريقة سابقة لمجال العمل.

من جانبه أشار الدكتور محمد الشربينى رئيس اللجنة المنظمة، أن أهم ما يميز مؤتمر هذا العام هو اقبال الأجانب على المشاركة حيث يتجاوز عددهم الخمسة وعشرون رغم الظروف التي يمر بها العالم، وأدت إلى إلغاء العديد من المؤتمرات العالمية لهذا العام.