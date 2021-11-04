الشركة المنتجة لمسلسل محمد رمضان تبحث عن ممثل لتقديم دوره

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أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل محمد رمضان الجديد، الخميس، عبر موقع التواصل فيسبوك، أنها تبحث عن طفل يتراوح عمره بين 8 و11 سنة، للعب دوره في نفس السن، مشترطة إجادته ممارسة لعبة كرة القدم.

وقالت الشركة عبر «فيسبوك»: «تجارب أداء لمسلسل في رمضان٢٠٢٢ قصة: محمد فريد إخراج: محمد ياسين، نبحث عن طفل يجيد التمثيل ولعب كرة القدم، وعمره بين ٨-١١ سنة»

وأضافت: «يرجى إرسال: (البيانات الشخصية: الاسم- السن- رقم الموبايل- صور حديثة- شو رييل أو مشاهد تمثيلية- فيديو أثناء لعب كرة القدم) وسيتم مراجعة البيانات والاختيار وتحديد موعد للمقابلة».

واختتمت: «ملاحظات مهمة: ١- آخر موعد للتقديم يوم ١١ نوفمبر ٢٠٢١ ٢- هذه هي الطريقة الوحيدة لكاستينج المسلسل، ولا توجد أي طريقة أخرى، وذلك حفاظًا على المهنية وتكافؤ الفرص».

ويستعد الفنان محمد رمضان، لتصوير مسلسله الجديد الذي يخوض به الماراثون الرمضاني 2022، المقرر تصويره الفترة المقبلة، بمشاركة دينا الشربيني.

كان المخرج محمد ياسين كشف عن اسم المسلسل للمرة الأولى في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، وهو «مشوار لحد هناك»، كما أكد أن العمل تأليف السيناريست محمد فريد.

وأشار أن المسلسل سيبدأ تصويره في شهر نوفمبر المقبل، ورفض الكشف عن تفاصيل المسلسل حاليًا.

وأثار خبر إخراج محمد ياسين لمسلسل من بطولة محمد رمضان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين هذه التجربة بمغامرة غير محسوبة، خاصة أنه من المعروف عن رمضان حبه نوعية الأعمال التي تعتمد على فكرة البطل الأوحد والتي تتسم بنوع من مغازلة الجمهور الشعبي بتقديم النماذج العشوائية، وكيف سيتعامل مع مخرج يفضل البطولات الجماعية وتقديم أعمال راقية للجمهور.