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قال يسري محمد علي، سائق قطار، إن جميع قطارات السكك الحديدية تتمتع بنظام الـ ATC الذي يعتمد على التوجيه الآلي للجرارات والتدخل الفوري في حالات الطوارئ وإيقاف القطار، إذا لزم الأمر.

وأضاف يسري محمد علي، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن نظام الـATC، ينبه السائق بوجود شبورة على الخط أو أي أعمال من شأنها إعاقة سير القطار، فيتنبأ سائق القطار ويتخذ الإجراء المناسب، مضيفا أنه حال لم يتخذ السائق إجراء يتوقف القطار أوتوماتيكيا.

وتابع سائق القطار أن نظام الـATC يكشف عما حدث في الرحلة السابقة، لتلافي حدوث نفس الأخطاء، كما يحتوي على أرشيف معلومات عن حالة الجرار، وما إذا كان يعاني من مشكلات أم لا، من خلال رسائل تظهر على النظام، مردفا أن الـATC بمثابة الصندوق الأسود للقطار حال ارتكاب أي خطأ يسجله النظام بشكل تلقائي.