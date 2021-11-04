مدحت صالح يبدع في غناء 3 سلامات بحفل مهرجان الموسيقى العربية

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انطلق الفاصل الثاني من حفل ثالث ليالي الدورات 30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي يحييه المطرب الكبير مدحت صالح، بصحبة فرقته الموسيقية تحت قيادة المايسترو عمرو سليم، بدأ بصولو موسيقي لأغنية آه لو تعرف ياحبيب قلبي، وافتتح مدحت الحفل باغنيته الشهيرة زي ما هي حبها.

وغني بعدها بحلم على قدي، والا تسوى دموع، يتقال، وأبدع مدخن صالح في غناءه لأغنية ٣ سلامات آلتي غناها محمد قنديل من كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان محمود الشريف.

وشكر مدحت صالح في كلمته جمهوره الذي يسانده دائما وكان آخرها بمناسبة احتفاله بعيد ميلاه، وشكر رئيس دار الأوبرا المصرية د.مجدي صابر ووزيرة الثقافة د إيناس عبدالدايم، كل القائمين على المهرجان من فريق الاخراج والديكور والموسيقيين وخاصة المايسترو عمرو سليم.