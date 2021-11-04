رويترز: مصادر مقربة من حمدوك تكشف إحراز تقدم في المحادثات مع العسكريين

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قالت مصادر قريبة من رئيس الوزراء السوداني المقال عبدالله حمدوك إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع العسكريين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وقالت مصادر رسمية سودانية اليوم الخميس إن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد مؤلف من 14 عضوا سيكون قريبا.

وأبلغت المصادر رويترز أن هناك وزراء ومسؤولين مازالوا قيد الاعتقال بسبب قضايا جنائية بحقهم، وذلك بعد قرار قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الإفراج عن أربعة سياسيين مدنيين في وقت سابق اليوم. وأبدت المصادر أملها في أن تسفر المحادثات الجارية مع رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك عن خطوات إيجابية.