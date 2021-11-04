خروج إكرامي وجدل تحكيمي| بيراميدز يهزم الاتحاد السكندري في مباراة مثيرة

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تمكن فريق بيراميدز من تحقيق لفوز على منافسه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سيطر رفاق المدرب إيهاب جلال على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة وجاء هدف التقدم عن طريق اللاعب محمود وادي في الدقيقة 54 وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 60، واختتم إبراهيم عادل الثلاثية في الدقيقة 94.

وشهدت المباراة جدل تحكيمي كبير بسبب مطالبة الجهاز الفني لزعيم الثغر باحتساب ركلة جزاء في اكثرة من كرة كما خرج شريف إكرامي مصابًا ليترك مكانه إلى البديل المهدي سليمان.

وبهذ الفوز يرتفع رصيد بيراميدز إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط وبالعلامة الكاملة، وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 4 نقاط.