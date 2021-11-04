أخبار عاجلة

محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ مشروعات «حياة كريمة» -
رئيس الوزراء يبدأ زيارة للوادي الجديد.. ويشهد افتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة -
مياه المنيا تلتقي مسؤولي منظمة يونيسف لمناقشة الخطط المستقبلية للتعاون -
«تدخل تحت بند الاحتواء».. سيد عبدالحفيظ ساخراً من ركلة جزاء الزمالك في القمة -
وزراء "البيئة" و"التخطيط" و"التعاون الدولى"يلتقون سكرتير عام الأمم المتحدة لمناقشة كيفية التصدى للتغيرات المناخية -
فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة السبت -
وزير الري: إزالة 70 ألف حالة تعدي على نهر النيل منذ انطلاق حملة «إنقاذ النهر» -
ضبط 3 مواطنين سرقوا الأغنام وسلبوا المارة -
"السعودية" تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض -
"الأرصاد" تعلن عن حالة مطرية تبدأ غداً: متوسطة لغزيرة مع زخات من البرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

خروج إكرامي وجدل تحكيمي| بيراميدز يهزم الاتحاد السكندري في مباراة مثيرة

Print
خروج إكرامي وجدل تحكيمي| بيراميدز يهزم الاتحاد السكندري في مباراة مثيرة خروج إكرامي وجدل تحكيمي| بيراميدز يهزم الاتحاد السكندري في مباراة مثيرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن فريق بيراميدز من تحقيق لفوز على منافسه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سيطر رفاق المدرب إيهاب جلال على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة وجاء هدف التقدم عن طريق اللاعب محمود وادي في الدقيقة 54 وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 60، واختتم إبراهيم عادل الثلاثية في الدقيقة 94.

وشهدت المباراة جدل تحكيمي كبير بسبب مطالبة الجهاز الفني لزعيم الثغر باحتساب ركلة جزاء في اكثرة من كرة كما خرج شريف إكرامي مصابًا ليترك مكانه إلى البديل المهدي سليمان.

وبهذ الفوز يرتفع رصيد بيراميدز إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط وبالعلامة الكاملة، وتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 4 نقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

رئيس الوزراء يبدأ زيارة للوادي الجديد.. ويشهد افتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة

رئيس الوزراء يبدأ زيارة للوادي الجديد.. ويشهد افتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة

مياه المنيا تلتقي مسؤولي منظمة يونيسف لمناقشة الخطط المستقبلية للتعاون

مياه المنيا تلتقي مسؤولي منظمة يونيسف لمناقشة الخطط المستقبلية للتعاون

«تدخل تحت بند الاحتواء».. سيد عبدالحفيظ ساخراً من ركلة جزاء الزمالك في القمة

«تدخل تحت بند الاحتواء».. سيد عبدالحفيظ ساخراً من ركلة جزاء الزمالك في القمة