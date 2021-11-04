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راق شرعي: أتلقى أجرا نظير معالجة مرضى المس والسحر

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راق شرعي: أتلقى أجرا نظير معالجة مرضى المس والسحر راق شرعي: أتلقى أجرا نظير معالجة مرضى المس والسحر

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قال مصطفى فليفل، راق شرعي، إن أعمال السحر تستهدف تحويل المسحور إلى شخص معزول وأقرب للمتوفى، مؤكدًا أن المسّ يحدث من الجن، ويمكن علاجه بالرقية الشرعية من خلال المتخصصين وليس الدجالين.

وأضاف مصطفى فليفل خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أغلب الحالات التي أتت له طالبة العلاج كانت تعاني من نزيف يحدث للمرأة بسبب السحر ولا يستجيب للعلاج العضوي، مشيرا إلى أنه يتلقى أجرا نظير معالجة مرضى المس والسحر.

وتابع الداعية الإسلامي والراقي الشرعي، أن علاج السحر بالقرآن الكريم، من خلال الرقية الشرعية وليس عن طريق الأعمال والدجل، موضحا أنه تعلم الرقية بالتجارب والقراءة في الكتب التي تتناول الأمر بشكل علمي: العلاج بالقرآن لمن أراد ذلك ولا حرج في تقاضي المال.

وأردف مصطفى فليفل أنه لا يأخذ الأمر كتجارة، ويراعي ع الحالة المادية للمريض، ولا يفرض عليه سعرا معينا، موضحا أنه يهدف إلى علاج الآخرين وفي حال كان المرض نفسي ينصح المرضى بالتوجه إلى طبيب مختص أما إذا كان العرض ناتج عن السحر فيشرع في العلاج.

المصرى اليوم

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