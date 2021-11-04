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صحفي صيني يكشف السر وراء دعوة بكين مواطنيها لتخزين السلع

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صحفي صيني يكشف السر وراء دعوة بكين مواطنيها لتخزين السلع صحفي صيني يكشف السر وراء دعوة بكين مواطنيها لتخزين السلع

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قال الصحفي الصيني نادر رونج، إن دعوة الصين مواطنيها لتخزين السلع أثارت اهتمام وسائل الإعلام، لكن كل عام تؤكد الصين على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، موضحا أن الإعلان يعتبر إجراء روتيني لضمان وصول الاحتياجات للمواطنين بشكل سليم.

وأضاف نادر رونج خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، أن نسب الإصابة بكورونا في الصين ما زالت منخفضة ولا دخل للإعلان بمواجهة موجة جديدة من ، مردفا أنه من المتوقع زيادة الإصابات في فصل الشتاء.

وأردف الصحفي الصيني أن الإعلان ليس له علاقة بالتوترات بين الصين وتايوان، معللا الاهتمام العربي بالأخبار التي أعلنت عنها الصين بأن العلاقة بين الأخيرة والعالم العربي وثيقة وكل منهما بحاجة للآخر ويهتم بأخباره.

المصرى اليوم

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