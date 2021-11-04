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أحمد السجيني: عملية إصلاح البناء في معقدة.. والمؤشرات تؤكد وجود أزمات في التراخيص

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أحمد السجيني: عملية إصلاح البناء في مصر معقدة.. والمؤشرات تؤكد وجود أزمات في التراخيص أحمد السجيني: عملية إصلاح البناء في معقدة.. والمؤشرات تؤكد وجود أزمات في التراخيص

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قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن عملية إصلاح البناء في عملية معقدة وأن المؤشرات تؤكد أن تراخيص البناء تواجه أزمات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المواطنين لا يستطيعون استخراج رخص بناء أو مطابقة الرخص القديمة وأكد أن هدفنا ضبط إيقاع العمران في مصر بشكل لا رجعة فيه ونحن أمام مرحلة جديدة في التعامل مع اشتراطات البناء وأوضح أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الهدف من الاشتراطات البنائية تنظيم عملية البناء في مصر.

المصرى اليوم

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