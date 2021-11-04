★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن عملية إصلاح البناء في مصر عملية معقدة وأن المؤشرات تؤكد أن تراخيص البناء تواجه أزمات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المواطنين لا يستطيعون استخراج رخص بناء أو مطابقة الرخص القديمة وأكد أن هدفنا ضبط إيقاع العمران في مصر بشكل لا رجعة فيه ونحن أمام مرحلة جديدة في التعامل مع اشتراطات البناء وأوضح أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الهدف من الاشتراطات البنائية تنظيم عملية البناء في مصر.