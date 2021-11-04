17 لاعبًا أجنبياً هزوا الشباك في قمة الأهلي والزمالك .. عمر النور وفلافيو في الصدارة

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تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مباراة القمة رقم 123 التي تجمع الأهلي والزمالك، مساء غدٍ الجمعة بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022.

وشهدت مباريات قمة الدوري بين الأهلي والزمالك منذ موسم 1948-1949 على تسجيل 17 لاعباً أجنبياً للأهداف بواقع 8 من الأهلي و9 من الزمالك.

ويتصدر السوداني عمر النور قائمة هدافي الأجانب في قمة الدوري المصري، حيث أحرز نجم الزمالك 4 أهداف بالشباك الحمراء.

ويأتي خلف النور، الأنجولي أمادو فلافيو الذي استطاع هز شباك الزمالك بـ 3 أهداف مع الأهلي في قمة الدوري.

ويتساوى الثنائي الغاني، أحمد فيليكس نجم الأهلي وإيمانويل كوارشي نجم الزمالك في رصيد الأهداف المسجلة لكل منهما في قمة الدوري برصيد هدفين، ويشاركهما الرصيد أيضًا القطري حسين ياسر المحمدي جناح الزمالك والنيجيري جونيور أجايي جناح الأهلي.

بينما سجل هدفًا واحدأ كل من الفلطسيني مصطفى نجم والتونسي فرجاني ساسي واليمني على محسن والنيجيري إيمانويل أمونيكي والمالي إسماعيل كوليبالي والكونغولي كاسونجو من الزمالك، والتونسي على معلول والمغربي وليد أزارو والجابوني ماليك إيفونا والأنجولاي جيلبترو من الأهلي.