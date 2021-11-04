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شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وشركة «بيبسيكو مصر»، بهدف التوسع فى عمليات تصدير خدمات التعهيد، انطلاقا من مركز خدمات الشركة الإقليمى فى مصر PepsiCo Cairo Business Services Center (CBS).

وقع الاتفاقية المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، ومحمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة «بيبسيكو مصر»، ونجية الحراكى مدير عام مركز الخدمات المشتركة بالقاهرة بشركة «بيبسيكو مصر»، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة فى مصر.

وتهدف الاتفاقية التى تمتد لثلاث سنوات إلى زيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، ومنها خدمات التعهيد والخدمات المشتركة، من خلال تحفيز وتشجيع شركة «بيبسيكو مصر» على التوسع فى خدماتها للأسواق المختلفة، انطلاقًا من مركزها فى مصر عبر توفير الكوادر الشابة والمدربة وخلق ما لا يقل عن 200 فرصة عمل جديدة للشباب المصرى بما يساهم فى تعزيز مكانة مصر الدولية فى هذه الصناعة.

وتعقيبا على الاتفاقية أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكامل لاختيار مصر كمقصد لتقديم خدمات التعهيد للشركة فى عدد من فروعها حول العالم، مثنيا على هذه الشراكة الجديدة والتي ستوفر فرص عمل متميزة للشباب المصرى، وذلك فى ضوء تنفيذ استراتيجية طموحة لتمكين وتدريب الشباب المصرى من اللغات والأدوات الرقمية لينافس فى سوق العمل العالمية فى مجال تقديم الخدمات الرقمية فى ظل المكانة المتميزة التى تحظى بها مصر كموقع جاذب لتقديم هذه الخدمات وريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى هذه الصناعة الهامة.

وأكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، على حرص الهيئة على تعزيز جاذبية السوق المصرية لاستقطاب المزيد من مراكز الخدمات المشتركة والخدمات العابرة للحدود، والتى تشهد نموا متزايدا نتيجة تطور الحلول الرقمية وتبنى العديد من المؤسسات والشركات العالمية لسياسات تستهدف الارتقاء بجودة خدمات الدعم لعملائها، مع خفض تكاليف العمليات والموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لمضاعفة صادرات خدمات التعهيد ثلاث مرات خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة «بيبسيكو مصر»: «سعداء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالجهود التى تبذلها (إيتيدا) لنمو قطاع الخدمات المشتركة والحوافز المتنوعة التى تقدمها لتوفير المهارات الشابة وتأهيلهم للعمل الاحترافى بما يساهم فى جذب وتشجيع الشركات العالمية للعمل فى مصر». وأضاف شلباية: «تأتى هذه الشراكة أيضا فى إطار رؤية شركة (بيبسيكو) العالمية لدعم الكوادر الشابة والمشاركة فى تعزيز الخبرات وخلق المزيد من فرصِ العمل لتحقيق التنمية المستدامة وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030».