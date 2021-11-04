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شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بدعوة من وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، ممثلا لمصر فى فعاليات إطلاق المبادرة العالمية للوصول إلى صفر من الانبعاثات الضارة (Net Zero World Initiative)، والتى أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية كمبادرة دولية تقوم على الشراكة مع دول العالم فى إطار جهود الإسراع بالتحول إلى أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، وذلك فى إطار فعاليات القمة العالمية للمناخ «Cop26» المنعقدة حاليا بمدينة جلاسكو.

أقيمت فعاليات إطلاق المبادرة فى المركز الأمريكى بجلاسكو، بحضور رفيع المستوى ممثل فى جون كيرى مبعوث الرئيس الأمريكى للمناخ، وجينيفر جرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية، ولفيف من وزراء الطاقة فى عدد من دول العالم.

وخلال فعاليات إطلاق المبادرة، شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى جلسة حوارية أدارتها وزيرة الطاقة الأمريكية، وضمت وزراء البترول والطاقة فى نيجيريا وإندونيسيا وأوكرانيا، وأكد «الملا» فى كلمته خلال الجلسة أن مصر تتبع استراتيجية طموحا تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة ( مصر 2030 )، وأن هذه الاستراتيجية تتبنى حاليا تنفيذ ثلاث أولويات، فى مقدمتها التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود انتقالى صديق للبيئة يدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وإعداد استراتيجية وطنية للتوسع فى استخدام الهيدروجين كوقود نظيف، فضلا عن تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول لمزيج مناسب لاستخدام تلك الطاقات خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأوضح «الملا» أنه جرى العمل منذ عام 2016 على التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى فى مصر، وهو ما تعكسه الزيادة فى حجم استهلاكه والتى وصلت إلى 3 أضعاف الاستهلاك منذ عام 2000، ويمثل حاليا 65% من استهلاك الهيدروكربونات مقارنة بنحو 40% فى عام 2000، مشيرا إلى ما تم تنفيذه من خطط طموح شملت: التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز بما يصل حاليا إلى نحو 12.5 مليون وحدة سكنية تستخدم الغاز الطبيعى فى مصر، إلى جانب تحويل أكثر من 400 ألف سيارة لتعمل بالغاز الطبيعى المضغوط والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بمختلف الصناعات وفى محطات توليد الكهرباء، حيث يتم استخدام الغاز الطبيعى حاليًا فى نحو 90% من محطات توليد الكهرباء.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مصر تقوم بإعداد خطة عملية طموح لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون، وتشمل التركيز على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط، وبالتالى إنتاج الهيدروجين الأخضر فى النهاية، كما قامت بتبنى برنامج طموح للطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح «الملا» أن التحديات الأساسية للتحول لاستخدام الطاقات الأنظف هو الحصول على التمويل وتطبيقات التكنولوجيات اللازمة للإسراع بالتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أهمية المبادرة التى أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية كعامل رئيسى فى التغلب على اثنين من أهم التحديات فى هذا الصدد، ومعاونة الدول فى التحول السريع إلى استخدام الطاقات منخفضة الكربون.

وأكد أن هذه المبادرة التى تحتوى على خارطة طريق واضحة المعالم مهمة للغاية فى دعم جهود مصر فى بعض المجالات اللازمة للتحول لاستخدام الطاقة منخفضة الانبعاثات، خاصة فيما يتعلق باستخدام تطبيقات إزالة الكربون من الغاز المحترق (CCUS) وتكنولوجيات إنتاج ونقل وتخزين الهيدروجين، وكذلك الوقود الحيوى، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الولايات المتحدة فى تطبيق هذه التكنولوجيات على نطاق واسع، بما يسمح بتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ ودعم طُموح مصر فى مجال تحول الطاقة.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية التزام مصر بمواجهة التغير المناخى ومبادئ قمة المناخ، معربا عن تطلع مصر لنجاح القمة الحالية، خاصة أنها تتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة «Cop27» بالنيابة عن القارة الإفريقية.